Спейси обязали выплатить $31 млн продюсерам «Карточного домика»

Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»

Киностудия MRС, снимавшая сериал «Карточный домик», выиграла суд против американского актера Кевина Спейси за нарушение условий контракта. Об этом сообщает Fox News.

По утверждению кинокомпании, нарушение условий контракта привело к тому, что киностудии пришлось свернуть съемки нескольких эпизодов «Карточного домика», в которых снимался Спейси. Спустя время его уволили, а центральное место в сериале заняла актриса Робин Райт.

Это повлияло на то, что в сюжет нового сезона пришлось вносить изменения, а количество серий сократить с 13 до 8. По словам представителей MRC, это повлекло за собой дополнительные финансовые издержки.

В публикации утверждается, что Спейси попытался оспорить иск и заявил, что обвинения в домогательствах и неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Суд отклонил апелляционную жалобу актера.

Ранее суд отклонил все претензии одного из двух мужчин, подавших иски против американского актера Кевина Спейси в рамках дела о сексуальных домогательствах, поскольку тот отказался публично раскрыть свою личность.