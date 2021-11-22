Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото

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Агата Муцениеце играет социального работника Риту, которая занимается несовершеннолетними преступниками. Решив испробовать экспериментальный способ перевоспитания, Рита отправляется с подопечными подростками в экстремальный поход. Но путешествие начинается с убийства.

Уверенные в том, что дело не будет расследоваться беспристрастно, подростки берут Риту в заложницы и убегают высоко в горы. На поиски героини отправляется ее муж в исполнении Макара Запорожского.

Роль Риты, как мне кажется, станет для меня вызовом, ведь у героини сложный и многослойный характер. Хочется не сразу вытащить наружу все, что есть внутри нее, а играть на полутонах и сдержанно. В общем, это будет очень тонкая работа. Агата Муцениеце

По словам режиссера Марка Горобца, все актеры усиленно тренируются в спортзале и на скалодроме, так как съемки будут проходить не только в Москве, но и в горной местности. «Мы хотим добиться максимальной честности в кадре, поэтому заберемся в реальные горы и на себе испытаем те сложности, с которыми столкнутся наши герои», — рассказывает продюсер Дмитрий Табарчук.