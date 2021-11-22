Появился первый трейлер нового «Ну, погоди!»

Мультипликационная киностудия «Союзмультфильм» опубликовала первый трейлер предстоящего перезапуска культового советского мультсериала «Ну, погоди!» — «Ну погоди! Каникулы».

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3611313572557?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментарии к видеоролику отключены. Однако в нем можно увидеть, что персонажи претерпели серьезную компьютерную переработку. Помимо этого, к уже привычному набору персонажей создатели мультфильма добавили несколько новых — Барсук Тим, хакер Ежик по имени Шу и «фитоняшка» Косуля Уля.

На «Союзмультфильме» работа над проектом началась в прошлом году. Создатели заверили, что новый сериал оставит одну из основ оригинала — герои по-прежнему почти не будут вести диалоги. Сообщалось также, что Волка в новых сериях озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.