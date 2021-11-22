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22 ноября 2021, новость

Появился первый трейлер нового «Ну, погоди!»

В нем можно увидеть, что персонажи претерпели серьезную компьютерную переработку

Мультипликационная киностудия «Союзмультфильм» опубликовала первый трейлер предстоящего перезапуска культового советского мультсериала «Ну, погоди!» — «Ну погоди! Каникулы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментарии к видеоролику отключены. Однако в нем можно увидеть, что персонажи претерпели серьезную компьютерную переработку. Помимо этого, к уже привычному набору персонажей создатели мультфильма добавили несколько новых — Барсук Тим, хакер Ежик по имени Шу и «фитоняшка» Косуля Уля.

На «Союзмультфильме» работа над проектом началась в прошлом году. Создатели заверили, что новый сериал оставит одну из основ оригинала — герои по-прежнему почти не будут вести диалоги. Сообщалось также, что Волка в новых сериях озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.

Выпуск новых эпизодов культового советского мультфильма «Ну, погоди!» планируется представить в первой половине декабря.

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