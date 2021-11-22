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22 ноября 2021, новость

Куценко раскрыл причину испорченных отношений с «Первым каналом»

Актер отметил, что «не особо любит участвовать в шоу»
Гоша Куценко

Российский актер Гоша Куценко рассказал, что перестал появляться на «Первом канале» из-за испорченных отношений с руководством. Он раскрыл причины конфликта в эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки на RTVI.

«Это было какое-то недоразумение на личном уровне с руководством канала», — отметил актер.

Куценко объяснил, что «не особо любит участвовать в шоу» и после серии отказов от съемок в определенных проектах он превратился в персону нон грата на канале. «Это длится уже более десяти лет. Для меня, конечно, как артиста это чувствительный удар. Меня спасло НТВ, наша "Скорая помощь", я впервые появился на федеральном канале», — пожаловался артист.

В октябре сообщалось, что четвертый сезон мелодрамы «Скорая помощь» с Куценко в главной роли выйдет на НТВ 1 ноября.

7.1
Скорая помощь
2018/Россия16+драма
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