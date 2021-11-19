Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, которая снялась в картинах «Дайте жалобную книгу» и «Двенадцать стульев», умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС киновед Сергей Капков.
«Сегодня умерла Нина Федоровна Агапова», — сказал Капков. Он уточнил, что дата прощания и похорон пока неизвестна.
Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она окончила ВГИК, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, работала в Театре-студии киноактера.
За годы творчества снялась в таких картинах, как «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чайковский» Игоря Таланкина, «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая, «Слово для защиты» Вадима Абдрашитова и других. Она играла в основном эпизодические роли.
Была Заслуженной артисткой РСФСР.