Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 ноября 2021, новость

Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Заслуженная артистка появлялась в таких фильмах, как «Зигзаг удачи» и «Двенадцать стульев»
Нина Агапова | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, которая снялась в картинах «Дайте жалобную книгу» и «Двенадцать стульев», умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС киновед Сергей Капков.

Новость
Памяти Эльдара Рязанова: творческий путь режиссера

«Сегодня умерла Нина Федоровна Агапова», — сказал Капков. Он уточнил, что дата прощания и похорон пока неизвестна.

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она окончила ВГИК, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, работала в Театре-студии киноактера.

За годы творчества снялась в таких картинах, как «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чайковский» Игоря Таланкина, «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая, «Слово для защиты» Вадима Абдрашитова и других. Она играла в основном эпизодические роли.

Была Заслуженной артисткой РСФСР.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Эльдар Рязанов
Зигзаг удачи
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Леонид Гайдай
Вадим Абдрашитов
Стало известно, кто сыграет Чебурашку в новом фильме
Старики-разбойники
Чайковский
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Нина Агапова
Воскресение
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Двенадцать стульев
Дайте жалобную книгу
Друг Светличной прокомментировал информацию о ее исчезновении
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Опубликован первый трейлер перезапуска фильма «Один дома»
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»
Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Шварценеггер и ДеВито снимутся в «Близнецах» 33 года спустя
Умер звезда «Полицейской академии»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Басков стал ведущим легендарного шоу
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла
В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»
Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе
«Друзья» или Lost: продолжений каких сериалов вы хотите? Опрос
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране
Новые трейлеры
Позолоченный век
Тизер (англ.)
Булки
Трейлер
Эмили в Париже
Трейлер (англ.)
Первый встречный
Дублированный трейлер
Вальдо
Дублированный трейлер
Пэм и Томми
Трейлер (англ.)
Озарк
Тизер (англ.)
Я краснею
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь