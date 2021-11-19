Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, которая снялась в картинах «Дайте жалобную книгу» и «Двенадцать стульев», умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС киновед Сергей Капков.