Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 ноября 2021, новость

Режиссер «Дюны» раскрыл, какой важный герой появится в сиквеле

По словам Дени Вильнева, придержать этого персонажа для второй части решил лично он
Стинг в фильме «Дюна» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Дени Вильнев подтвердил появление нового антагониста во второй части фильма «Дюна». Об этом сообщает Empire.

По словам кинематографиста, в продолжении картины зрители увидят Фейда-Рауту Харконнена, который был важным персонажем в одноименной книге Фрэнка Герберта. Вильнев пояснил, что сознательно не стал показывать этого героя в первом эпизоде.

«Это выбор, который принял лично я. В первой части было представлено достаточно много персонажей, и было бы элегантнее оставить Фейда для второй части. Это определенно будет очень и очень важный персонаж», — рассказал Вильнев.

Фейд-Раута Харконнен — сын Абулурда Харконнена и его жены Эммы. В «Дюне» Дэвида Линча эту роль сыграл Стинг.

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В сентябре стало известно, что общие сборы «Дюны» превысили в России отметку в миллиард рублей. За второй уикенд фильм выручил 353,4 миллиона.

7.6
Дюна
2021/США, Венгрия, Канада12+драмаприключенияфантастика
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дэвид Линч
David Lynch
Стинг
Sting
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех
Дюна
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Дюна 2
Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе
Назван лучший режиссер десятилетия
Новые трейлеры
Позолоченный век
Тизер (англ.)
Булки
Трейлер
Эмили в Париже
Трейлер (англ.)
Первый встречный
Дублированный трейлер
Вальдо
Дублированный трейлер
Пэм и Томми
Трейлер (англ.)
Озарк
Тизер (англ.)
Я краснею
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь