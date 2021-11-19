Подкаминская играет тренера в сериале о фигурном катании

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К премьере готовится новая спортивная драма «Последний аксель» — восьмисерийная история о том, что в жизни все возможно, и, если не забывать о своей мечте, можно достичь невиданных результатов, которых не ожидал никто.

По сюжету фигуристка Катя после внезапной смерти отца приезжает в Москву, чтобы попасть к лучшему тренеру и выступить на Чемпионате мира. Эта победа для нее — больше, чем просто погоня за успехом: она даст свободу ей и ее младшей сестре.

В сериале задействованы Елена Подкаминская, Арсений Попов, Михаил Трухин, Алексей Ягудин, олимпийская чемпионка Евгения Медведева, а главную роль исполняет молодая актриса, выпускница ВТУ им. М.С.Щепкина Ангелина Загребина.

Любопытно, что в сериале Ягудин откроется с новой стороны — в качестве драматического актера — и ни разу не выйдет на лед в кадре.

То же можно сказать и об актерах Елене Подкаминской, Михаиле Трухином и Арсении Попове: зрители сериала увидят новые неожиданные грани их игры. Подкаминской досталась роль тренера Артаковой. Актриса описывает свою героиню так: «Внешне строгая и непримиримая к слабости, расхлябанности и несистемности, внутренне — она человек высокой духовности, нравственности, честности и справедливости».

Режиссерское кресло проекта занял Анарио Мамедов, ранее снявший «Призрака» с Павлом Прилучным и «Тонкие материи» с Анастасией Талызиной.