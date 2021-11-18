Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»

Актер и телеведущий Марат Башаров в беседе с «Рен-ТВ» высказался о смерти ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристины Асмаловской — его коллеги по шоу «Танцы со звездами».
Асмаловская запомнилась Башарову доброй и скромной. «Это большая потеря. Кристина была таким светом в оконце. Очень добрая, милая и талантливая актриса, танцовщица, с которой мы выступали в "Танцах со звездами" вместе. Она меня очень многому научила. Она была очень скромная. Очень жаль, что таланты уходят», — поделился он.
Башаров также признался, что поговорил с мамой Асмаловской и убедился, что в тяжелый момент женщину окружают друзья и близкие.
О смерти Кристины Асмаловской стало известно в ночь на 17 ноября. 41-летняя артистка умерла от последствий коронавирусной инфекции.