Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»

Актер и телеведущий Марат Башаров в беседе с «Рен-ТВ» высказался о смерти ведущей детской программы « АБВГДейка » Кристины Асмаловской — его коллеги по шоу « Танцы со звездами ».

Асмаловская запомнилась Башарову доброй и скромной. «Это большая потеря. Кристина была таким светом в оконце. Очень добрая, милая и талантливая актриса, танцовщица, с которой мы выступали в "Танцах со звездами" вместе. Она меня очень многому научила. Она была очень скромная. Очень жаль, что таланты уходят», — поделился он.