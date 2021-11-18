Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 ноября 2021, новость

Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»

Актер назвал уход Кристины Асмаловской большой потерей
Марат Башаров и Кристина Асмаловская в «Танцах со звездами»

Актер и телеведущий Марат Башаров в беседе с «Рен-ТВ» высказался о смерти ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристины Асмаловской — его коллеги по шоу «Танцы со звездами».

Асмаловская запомнилась Башарову доброй и скромной. «Это большая потеря. Кристина была таким светом в оконце. Очень добрая, милая и талантливая актриса, танцовщица, с которой мы выступали в "Танцах со звездами" вместе. Она меня очень многому научила. Она была очень скромная. Очень жаль, что таланты уходят», — поделился он.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Башаров также признался, что поговорил с мамой Асмаловской и убедился, что в тяжелый момент женщину окружают друзья и близкие.

О смерти Кристины Асмаловской стало известно в ночь на 17 ноября. 41-летняя артистка умерла от последствий коронавирусной инфекции.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
АБВГДейка
Танцы со звездами
Дмитрий Шепелев переболел коронавирусом
Кристина Асмаловская
Марат Башаров
Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19
СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину провели операцию
Умер 68-летний актер из сериала «След»
ТНТ приостановил съемки шоу «Игра»
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Умер актер из сериала «Друзья»
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов
Джоли и команда «Вечных» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом
Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой
62-летняя Лариса Гузеева попала в Коммунарку
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Умер звезда «Полицейской академии»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Шукшина заявила о «вирусе бескультурья», поразившем Россию
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
Шэрон Стоун пригрозили увольнением за агитацию вакцинации
Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации
Боярский сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом
Басков экстренно отменил выступление из-за состояния здоровья
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
Татьяну Догилеву выписали из больницы
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Звезда «Гладиатора» отстоял многотысячную очередь ради вакцины
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Стало известно о состоянии госпитализированной Ирины Алферовой
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии
64-летняя Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Новые трейлеры
Пэм и Томми
Трейлер (англ.)
Озарк
Тизер (англ.)
Я краснею
Дублированный трейлер
Собака
Трейлер (англ.)
20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс
Тизер (англ.)
Человек-паук: Нет пути домой
Дублированный трейлер
Не смотрите наверх
Дублированный трейлер
Краш
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь