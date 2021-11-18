Дибров объяснил, почему считает 80% телезрителей идиотами

Дмитрий Дибров | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил свое высказывание о том, что большая часть телезрителей – идиоты. По его словам, 80% аудитории смотрят сериалы, чтобы «скрасить бесцельное времяпрепровождение на диване».

«Они же смотрят сериалы. Вы посмотрите, какое количество людей смотрит сериалы, а какое количество людей смотрит Познера. Мои зрители, в самом деле, отвечают на вопрос, при каком императоре была построена первая железная дорога в России, я полагаю, что это не идиоты. А вот те зрители, которые смотрят истории про выдуманных людей, поступки которых не имеют никакого познавательного и обогащающего значения, назовите их как-нибудь иначе, но все равно их, к сожалению, 80%. Я вынужден признать, что это чудо, что люди смотрят познавательные программы, но это 20%», — рассказал он.

По словам Диброва, сокращать количество сериалов в России бессмысленно: «Сократить количество сериалов — это все равно, что пытаться сократить выпуск водки. Я считаю, что сериалы — это телевизионная водка. Много лет пытались люди, пытаясь оздоровить умы и общество, сократить выпуск водки. Бесполезно. Люди начинают гнать самогон».

Телеведущий также добавил, что 80% аудитории зрителей смотрят сериалы с целью «скрасить совершенно бесцельное времяпрепровождение на диване».