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17 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Стало известно, кто сыграет Чебурашку в новом фильме

Герой ностальгического мультфильма оживет на экране при помощи современных технологий
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Съемки полнометражного семейного фильма о легендарном Чебурашке, стартовавшие в Сочи в сентябре, продолжаются. В настоящее время команда с черноморского побережья переместилась в московский павильон. 

Как стало известно, в картине «Чебурашка» главного героя озвучит актриса Ольга Кузьмина, хорошо знакомая зрителям по сериалам «Кухня», «Гранд», «Отель Элеон».

Сценарий фильма создали авторы студии Yellow, Black and White во главе с Виталием Шляппо. По его словам, у авторов изначально было четкое представление о том, какие артисты должны играть главные роли. И когда возник вопрос о роли Чебурашки, все, не сговариваясь, вспомнили Ольгу Кузьмину.

«Ее уникальный голос и обаяние нам идеально подошли. Уверен, что Чебурашка у нее получится замечательный», — отмечает Шляппо.

Чебурашка появится на большом экране с помощью компьютерных технологий (включая motion capture) и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG, так что Кузьмина не только подарит ему голос, но и исполнит роль всеми любимого персонажа — передаст его эмоции.

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Как уже сообщалось ранее, роль Гены, который в полном метре станет «не совсем крокодилом», исполняет Сергей Гармаш. Также в фильме появятся Елена ЯковлеваФедор ДобронравовПолина Максимова и другие артисты. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Дьяченко («Кухня в Париже», «Последний богатырь»).

Производством полнометражной игровой версии «Чебурашки», помимо студии Yellow, Black and White, занимается также компания Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов «Россия 1» (ВГТРК) и СТС.

Съемки проходили в живописных локациях: парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе» — ведь по сюжету Чебурашка, живущий в апельсиновой роще в далекой стране, удивительным образом попадает в маленький город у моря, где встречает необщительного старика, которому совсем не нужен, и многих других необычных людей.

Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года.

Чебурашка
2023/Россия6+комедиясемейный
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