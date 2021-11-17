Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм

В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из них суждено было вернуться домой живым.