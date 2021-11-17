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17 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм

Певец записал заглавную песню к драме «Небо»
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16
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16
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера героической драмы «Небо», основанной на реальных событиях.

В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из них суждено было вернуться домой живым.

Фильм вместе с режиссером Игорем Копыловым представили актеры Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губарев, Анатолий Кот, Дмитрий Блохин и другие. Премьеру также посетил Леонид Агутин, записавший заглавную песню к фильму.

Обращаясь к первым зрителям, Игорь Петренко, сыгравший Олега Сошникова, сказал:

Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он.
Игорь Петренко

В числе гостей премьеры были замечены Анна Пескова, Софья Присс, Федор Федотов, Андрей Федорцов и Денис Юченков, Вольфганг Черни, Юлия Паршута, Александра Морозова и многие другие. Помимо звезд, первым зрителем ленты стал летчик Константин Мурахтин.

В широкий прокат фильм «Небо» выйдет 18 ноября.

Небо
2021/Россия12+драмабиографиябоевик
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