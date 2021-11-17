Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера героической драмы «Небо», основанной на реальных событиях.
В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из них суждено было вернуться домой живым.
Фильм вместе с режиссером Игорем Копыловым представили актеры Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губарев, Анатолий Кот, Дмитрий Блохин и другие. Премьеру также посетил Леонид Агутин, записавший заглавную песню к фильму.
Обращаясь к первым зрителям, Игорь Петренко, сыгравший Олега Сошникова, сказал:
Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он.
В числе гостей премьеры были замечены Анна Пескова, Софья Присс, Федор Федотов, Андрей Федорцов и Денис Юченков, Вольфганг Черни, Юлия Паршута, Александра Морозова и многие другие. Помимо звезд, первым зрителем ленты стал летчик Константин Мурахтин.
В широкий прокат фильм «Небо» выйдет 18 ноября.