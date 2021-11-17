Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках

Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни в рамках подкаста WTF с Марком Мароном вступился за Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма «Ржавчина».

Клуни прокомментировал:

Новость Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках

Каждый раз, когда мне вручают пистолет на съемочной площадке, я осматриваю его, проверяю и обязательно показываю человеку, на которого должен наставить оружие в кадре. Каждый дубль. Надеюсь, что Алек так и сделал. Джордж Клуни

Артист добавил, что проблема в том, что холостые патроны выглядят как настоящие и их бывает сложно различить. Он также подчеркнул, что очень скрупулезно подходит к проверке оружия на съемках. Например, Клуни шесть раз стреляет в землю из шестизарядного ружья перед тем, как использовать его в кадре.

По словам актера, он никогда не слышал о термине «холодное оружие», который часто используют в новостях и отчетах об инциденте. «Я никогда не слышал термин "холодное оружие". Вообще никогда. Все просто говорят о вещах, о которых я никогда не слышал. Это бесит», — высказался он.