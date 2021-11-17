Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 ноября 2021, новость

Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках

Актер подчеркнул, что сам очень скрупулезно подходит к проверке оружия на съемках
Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни в рамках подкаста WTF с Марком Мароном вступился за Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма «Ржавчина». 

Клуни прокомментировал:

Новость
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
Каждый раз, когда мне вручают пистолет на съемочной площадке, я осматриваю его, проверяю и обязательно показываю человеку, на которого должен наставить оружие в кадре. Каждый дубль. Надеюсь, что Алек так и сделал.
Джордж Клуни

Артист добавил, что проблема в том, что холостые патроны выглядят как настоящие и их бывает сложно различить. Он также подчеркнул, что очень скрупулезно подходит к проверке оружия на съемках. Например, Клуни шесть раз стреляет в землю из шестизарядного ружья перед тем, как использовать его в кадре.

По словам актера, он никогда не слышал о термине «холодное оружие», который часто используют в новостях и отчетах об инциденте. «Я никогда не слышал термин "холодное оружие". Вообще никогда. Все просто говорят о вещах, о которых я никогда не слышал. Это бесит», — высказался он.

22 октября Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу на съемках картины «Ржавчина». Как выяснилось, в его оружии оказались боевые патроны.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
Ржавчина
Джоэл Соуса
Joel Souza
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Джордж Клуни
George Clooney
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Клуни запретил жене смотреть фильм, где он сыграл Бэтмена
Джорджу Клуни — 60: шесть любопытных фактов об актере
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Клуни и Робертс воссоединятся в романтической комедии
Пфайффер и Клуни воссоединились к 25-летию совместного фильма
Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза
Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным
Джордж Клуни раздал 14 друзьям по миллиону долларов
Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием
Таких берут в космонавты: актеры, покорившие космос в кино
Жена Джорджа Клуни поддержала его на премьере нового сериала
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Новые трейлеры
20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс
Тизер (англ.)
Человек-паук: Нет пути домой
Дублированный трейлер
Не смотрите наверх
Дублированный трейлер
Краш
Трейлер
На близком расстоянии
Трейлер
Лунный рыцарь
Тизер (англ.)
И просто так
Тизер (англ.)
Падение Луны
Дублированный тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь