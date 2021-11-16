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16 ноября 2021, новость

Эндрю Гарфилд намекнул на возвращение к роли Человека-паука

Ранее сообщалось, что в грядущей ленте «Человек-паук: Нет пути домой» появятся все три исполнителя роли
Эндрю Гарфилд | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в одноименной дилогии, в эфире The Today Show ушел от ответа на вопрос об участии в новом фильме про супергероя. Вместе с тем он заявил, что ему очень интересно, что произойдет с «его персонажем».

Я люблю Тома Холланда, режиссера Джона Уоттса, продюсеров Эми Паскаль и Кевина Файги и то, что они сделали с этими фильмами. Для меня это важно. Отвечая на ваш вопрос... Я просто буду очень рад увидеть, что произойдет в третьем фильме.
Эндрю Гарфилд

Ранее в ноябре таблоид Screen Rant со ссылкой на источники писал, что в грядущей ленте «Человек-паук: Нет пути домой» появятся все три исполнителя роли: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета авторы держат в тайне.

Напомним, в августе Marvel выпустила полный трейлер к предстоящему фильму после того, как неизвестные слили его неполную версию. На кадрах видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.

Человек-паук: Нет пути домой
2021/США12+боевикприключенияфантастика
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