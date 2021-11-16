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16 ноября 2021, новость

Кудрявцева ответила решившему судиться с ее шоу Пригожину

Ведущая прокомментировала конфликт, возникший после выхода последнего выпуска «Секрета на миллион»
Лера Кудрявцева

Ведущая программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Лера Кудрявцева ответила продюсеру Иосифу Пригожину, который решил подать в суд на шоу и певца Авраама Руссо из-за его высказываний, прозвучавших в эфире передачи. В беседе с изданием NEWS.ru она заявила, что создатели шоу не отвечают за то, что говорят гости.

«По-моему, это обвинения в адрес Авраама Руссо. И мы не в ответе за то, что говорят наши герои», — посчитала Кудрявцева.

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Ведущая также отказалась участвовать в примирении Пригожина и Руссо и заявила, что не планирует звать их в программу «Секрет на миллион» или шоу «Звезды сошлись», чтобы обсуждать возникший из-за высказываний музыканта конфликт.

«Пусть они решают свои вопросы сами», — подчеркнула телеведущая.

Ранее Пригожин заявил о намерении судиться с шоу «Секрет на миллион» и Авраамом Руссо из-за слов в его адрес. Продюсер рассказал, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, и подчеркнул, что Руссо — единственный человек, которому он в жизни не подаст руки.

Причиной недовольства продюсера стали высказывания Руссо, прозвучавшие в эфире шоу «Секрет на миллион». В выпуске, который вышел в эфир 14 ноября, музыкант намекнул, что в 2006 году Пригожин принимал участие в покушении на него. Позднее артист переехал в США.

4.1
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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