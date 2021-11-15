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15 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Герои «Универа» повзрослеют на 10 лет и вернутся на ТНТ

Названа дата премьеры сериала «Универ. 10 лет спустя»
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Самый продолжительный сериал ТНТ «Универ» вернется на телеэкраны спустя три года после выхода последней, 555-й, серии проекта. Герои известного российского ситкома повзрослели и столкнулись с неожиданными жизненными трудностями, сообщается в пресс-службе телеканала.

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» будет построен вокруг отношений Антона (Станислав Ярушин) и Кристины (Настасья Самбурская), Маши (Анна Хилькевич) и Вали (Александр Стекольников), Майкла (Арарат Кещян) и Вари (Екатерина Молоховская), а также запутанной истории Яны (Анна Кузина).

Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех…
Настасья Самбурская

В новом сезоне Майкл лишился работы и вынужден воспитывать двух дочерей, сидя дома. Маша уверена, что им с Валей пора завести детей, хотя последний пока не готов стать родителем. Отметим, что заметно изменились герои и внешне. В частности, героиня Самбурской Кристина превратилась в эффектную блондинку.

В сериале появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого.

Новость
Валентина Рубцова призналась, что стала заложницей одной роли
Когда мы снимались в последних сезонах «Новой общаги», мы понимали, что выросли из формата, выросли из своих героев, из студенческих ситуаций – нужно было что-то другое. Это другое подобралось к нам почти незаметно.
Анна Хилькевич

«Универ» появился в 2008 году и снискал популярность среди российских зрителей. На ТНТ до сих пор идет спин-офф «СашаТаня», который рассказывает об отношениях героев Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой.

6.5
Универ
2008/Россия12+комедия
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Универ
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