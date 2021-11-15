Герои «Универа» повзрослеют на 10 лет и вернутся на ТНТ

Самый продолжительный сериал ТНТ «Универ» вернется на телеэкраны спустя три года после выхода последней, 555-й, серии проекта. Герои известного российского ситкома повзрослели и столкнулись с неожиданными жизненными трудностями, сообщается в пресс-службе телеканала.
Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» будет построен вокруг отношений Антона (Станислав Ярушин) и Кристины (Настасья Самбурская), Маши (Анна Хилькевич) и Вали (Александр Стекольников), Майкла (Арарат Кещян) и Вари (Екатерина Молоховская), а также запутанной истории Яны (Анна Кузина).
Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех…
В новом сезоне Майкл лишился работы и вынужден воспитывать двух дочерей, сидя дома. Маша уверена, что им с Валей пора завести детей, хотя последний пока не готов стать родителем. Отметим, что заметно изменились герои и внешне. В частности, героиня Самбурской Кристина превратилась в эффектную блондинку.
В сериале появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого.
Когда мы снимались в последних сезонах «Новой общаги», мы понимали, что выросли из формата, выросли из своих героев, из студенческих ситуаций – нужно было что-то другое. Это другое подобралось к нам почти незаметно.
«Универ» появился в 2008 году и снискал популярность среди российских зрителей. На ТНТ до сих пор идет спин-офф «СашаТаня», который рассказывает об отношениях героев Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой.