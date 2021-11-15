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15 ноября 2021, новость

Ольга Бузова повздорила с рэпером Серегой на съемках «Х-Фактора»

Певицу возмутило поведение коллеги, и она покинула студию

Певица Ольга Бузова устроила скандал на шоу «Х-Фактор», выходящем на белорусском телеканале «Беларусь 1».

Бузова является наставником проекта. По правилам, каждый наставник должен выбрать в команду трех подопечных. Рэпер Серега захотел расширить число участников в своей группе до четырех. Это возмутило Ольгу Бузову настолько, что она покинула студию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ее слова перед уходом цитирует StarHit:

Я хочу поговорить со своей командой. В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может даже пять! И пускай зрители решают. У меня тоже все крутые, я не знаю, как выбирать.
Ольга Бузова

После этого Бузова захотела взять в свою команду участника Андрея Панисова, которого до этого «отбраковал» Серега. Тогда из студии ушел уже рэпер.

Впрочем, позже наставникам удалось договориться о составе команд.

Напомним, о том, что Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор», стало известно в мае 2021 года. По правилам проекта в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.

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