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15 ноября 2021, новость

Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной

Режиссер сообщил об этом в соцсетях
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов сыграл в спектакле «На всякого мудреца» в Театре Наций одну из главных женских ролей. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Режиссер появился на сцене в образе одного из персонажей пьесы, барыни Софьи Турусиной. Богомолов надел длинное сиреневое платье, парик и туфли на каблуках. Артист подписал снимок:

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Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым
Сегодня и более никогда сыграю Турусину.
Константин Богомолов

Ранее сообщалось, что Богомолов убрал вдову Табакова Марину Зудину из своей новой постановки «На всякого мудреца». В начале сентября на пресс-коференции в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера в сериале «Содержанки».

В Театре Наций подтвердили, что Зудина должна была появиться в спектакле «На всякого мудреца», и сообщили, что Софью Турусину в постановке играет Игорь Миркурбанов.

До этого вдова Олега Табакова заявила, что новый худрук «Табакерки» Владимир Машков не дает ей новых ролей. По мнению актрисы, режиссер «платит ей, чтобы она не выходила на сцену и просто тихо сидела».

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