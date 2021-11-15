Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов сыграл в спектакле «На всякого мудреца» в Театре Наций одну из главных женских ролей. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Режиссер появился на сцене в образе одного из персонажей пьесы, барыни Софьи Турусиной. Богомолов надел длинное сиреневое платье, парик и туфли на каблуках. Артист подписал снимок:

Новость Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым

Сегодня и более никогда сыграю Турусину. Константин Богомолов

Ранее сообщалось, что Богомолов убрал вдову Табакова Марину Зудину из своей новой постановки «На всякого мудреца». В начале сентября на пресс-коференции в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера в сериале «Содержанки».

В Театре Наций подтвердили, что Зудина должна была появиться в спектакле «На всякого мудреца», и сообщили, что Софью Турусину в постановке играет Игорь Миркурбанов.