Двухлетний сын Бурака Озчивита заработал состояние за съемки

Сын турецкого актера Бурака Озчивита, известного российскому зрителю по сериалу «Великолепный век», в свои два года начал зарабатывать большие гонорары. Как пишет издание StarHit, журналисты выяснили, что за пятисекундное появление в рекламном ролике ребенку звезды заплатили внушительную сумму.
Семья Бурака Озчивита приняла участие в съемках рекламы подгузников. Ролик уже распространился по турецкому телевидению. За появление в этой рекламе супруге актера Фахрийе Эвджен заплатили около двух млн лир (14 млн рублей). Сын получил 500 тыс. лир (3,5 млн рублей).
Двухлетний Каран появился на экране всего на пять секунд. Сам Бурак Озчивит в рекламе подгузников сниматься не стал.
Ранее против актера были выдвинуты обвинения после скандала на съемочной площадке. Инцидент произошел в декабре прошло года. Четыре члена съемочной группы сериала «Основание Осман», в котором Озчивит играет главную роль, заявили, что актер был недоволен ходом рабочего процесса и в итоге устроил переполох. Команда решила подать на артиста в суд.