Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19

Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева, которая несколько недель лечилась в больнице №40 в Коммунарке от COVID-19, вернулась на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» на «Первом канале». Об этом сообщила в инстаграме коллега телезвезды Роза Сябитова.

Новость Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы

День наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся!», и скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. Роза Сябитова

Она также отметила, что с 62-летней Гузеевой все хорошо.

Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в конце сентября. Из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов — в ходе этого осложнения иммунные клетки атакуют организм, а не болезнь.