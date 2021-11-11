Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева, которая несколько недель лечилась в больнице №40 в Коммунарке от COVID-19, вернулась на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» на «Первом канале». Об этом сообщила в инстаграме коллега телезвезды Роза Сябитова.
День наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся!», и скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку.
Она также отметила, что с 62-летней Гузеевой все хорошо.
Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в конце сентября. Из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов — в ходе этого осложнения иммунные клетки атакуют организм, а не болезнь.
После выписки телеведущая критически отозвалась о тех, кто считает, что звезды не болеют коронавирусом, а в больницы ложатся «для вида» — ради агитации к вакцинации. Хейтеров она в инстаграме назвала «людоедами».