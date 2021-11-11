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11 ноября 2021, новость

«Это мои корни»: дочь Бодрова высказалась о «тяжести фамилии»

В 2021 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр»
Ольга Бодрова | Источник: PersonaStars

Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-мл., прокомментировала повышенное внимание к себе со стороны прессы и зрителей. Размышлениями 23-летняя актриса поделилась в интервью Vogue. В ответ на вопрос корреспондента о «тяжести фамилии» она отметила:

Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу.
Ольга Бодрова

По словам Ольги, она не стремится быть в центре внимания. «Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — считает Бодрова.

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Ольга подчеркнула, что зрители зачастую «думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня». «Меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует», — поделилась дочь Сергея Бодрова-мл.

Девушка также рассказала о том, почему решила стать актрисой. Ольга призналась, что, вероятно, всегда хотела связать свою жизнь с театром и кино, но сначала боялась этого желания. «Осознанно желание пришло где-то в десятом классе. И я пошла сразу в театральную студию в школе, потом на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ. И потом пошла поступать», — рассказала Бодрова.

В 2021 году Ольга получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль. Награду ей принесла работа над фильмом Николая Хомерики «Море волнуется раз».

5.1
Море волнуется раз
2021/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Сергей Бодров-мл. играл роль Данилы Багрова в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Актер погиб при сходе ледника Колка 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной». Сергею было 30 лет.

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