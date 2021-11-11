«Это мои корни»: дочь Бодрова высказалась о «тяжести фамилии»

Ольга Бодрова | Источник: PersonaStars

Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-мл., прокомментировала повышенное внимание к себе со стороны прессы и зрителей. Размышлениями 23-летняя актриса поделилась в интервью Vogue. В ответ на вопрос корреспондента о «тяжести фамилии» она отметила:

Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Ольга Бодрова

По словам Ольги, она не стремится быть в центре внимания. «Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу», — считает Бодрова.

Ольга подчеркнула, что зрители зачастую «думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня». «Меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует», — поделилась дочь Сергея Бодрова-мл.

Девушка также рассказала о том, почему решила стать актрисой. Ольга призналась, что, вероятно, всегда хотела связать свою жизнь с театром и кино, но сначала боялась этого желания. «Осознанно желание пришло где-то в десятом классе. И я пошла сразу в театральную студию в школе, потом на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ. И потом пошла поступать», — рассказала Бодрова.

В 2021 году Ольга получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль. Награду ей принесла работа над фильмом Николая Хомерики «Море волнуется раз».