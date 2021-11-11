В Москве в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова

Елена Сафонова | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Актриса Елена Сафонова попала в автомобильную аварию в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что 65-летняя актриса была за рулем одной из машин, и рассказал:

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности пострадавшей.

«На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — отметили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», актриса находится в состоянии средней тяжести.