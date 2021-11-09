Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках

Алек Болдуин выступил за новые правила использования оружия на съемках фильмов и сериалов. Пост на эту тему появился в его инстаграме.
Ранее в США потребовали запретить ипользование настоящего оружия на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей голливудского кинематографа, которые считают, что все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса должны быть под запретом. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.
22 октября стало известно, что в ходе съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса. После случившегося Алек Болдуин выступил за ограничение использования боевых патронов при кинопроизводстве.