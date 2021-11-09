Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Алек Болдуин выступил за новые правила использования оружия на съемках фильмов и сериалов. Пост на эту тему появился в его инстаграме.

Новость Раненный Болдуином режиссер дал показания

Актер заявил, что на площадке должен быть полицейский, который следит за безопасностью. Причем, по мнению Болдуина, неважно, используют члены съемочной группы во время работы бутафорское или настоящее оружие.

Ранее в США потребовали запретить ипользование настоящего оружия на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей голливудского кинематографа, которые считают, что все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса должны быть под запретом. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.