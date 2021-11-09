Леонардо ДиКаприо сыграет лидера американской секты

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо исполнит роль американского проповедника, основателя и лидера деструктивной секты «Храм народов» Джима Джонса. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Известно, что 46-летний актер находится на заключительном этапе переговоров по поводу своего участия в съемках картины от компании MGM.

ДиКаприо также собирается выступить продюсером ленты вместе с Дженнифер Дэвиссон («Дитя тьмы»). Сценарий напишет Скотт Розенберг, работавший над фильмами «Веном» и «Джуманджи: Новый уровень».

Название и дата выхода новой ленты пока неизвестны.

Религиозный культ «Храм народов» был основан в 1955 году. Его создатель проповедовал так называемый «христианский социализм». Секта известна одним из крупнейших массовых самоубийств, которое более 900 ее последователей, по официальной версии, совершили 18 ноября 1978 года.