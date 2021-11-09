СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину провели операцию

Валерий Гаркалин | Источник: Legion-Media.ru

Народному артисту России Валерию Гаркалину провели экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У заразившегося коронавирусом и находящегося в тяжелом состоянии актера в грудной клетке якобы начал скапливаться воздух. Он давил на легкие. «6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Лечащий врач осмотрел мужчину, проверил все жизненные показатели и установил, что у артиста случился спонтанный пневмоторакс. Было принято решение экстренно оперировать пациента», — рассказал источник издания. По его словам, 67-летний артист успешно перенес срочную операцию, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Агент актера Наталья Теплова, в свою очередь, сообщила РИА «Новости», что состояние Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений. Она добавила, что ничего не слышала о якобы проведенной ему операции. «Я ничего такого не слышала, не знаю. Мне ничего такого не говорили. Состояние то же самое, новостей нет», — сказала Теплова.