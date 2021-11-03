Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн

Актер Том Хэнкс на шоу Джимми Киммела признался, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за огромные деньги.
Однако Хэнкс отказался, и вместо него в полет на корабле Безоса отправился 90-летний актер Уильям Шетнер, звезда сериала «Звездный путь». Хэнкса цитирует Independent:
Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми, не бедствую. Но 28 миллионов платить не буду.
Шетнер и Хэнкс — единственные голливудские звезды, которым предлагали выход на орбиту.
Напомним, 5 октября российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». 17 октября киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»).