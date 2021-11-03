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3 ноября 2021, новость

Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн

Вместо него в космический полет отправился 90-летний Уильям Шетнер
Том Хэнкс | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс на шоу Джимми Киммела признался, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за огромные деньги.

Однако Хэнкс отказался, и вместо него в полет на корабле Безоса отправился 90-летний актер Уильям Шетнер, звезда сериала «Звездный путь». Хэнкса цитирует Independent:

Новость
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Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми, не бедствую. Но 28 миллионов платить не буду.
Том Хэнкс

Шетнер и Хэнкс — единственные голливудские звезды, которым предлагали выход на орбиту.

Напомним, 5 октября российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». 17 октября киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). 

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