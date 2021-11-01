Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хеллоуину

Супруга голливудского актера и продюсера Алека Болдуина опубликовала в инстаграме фотографии с семейного празднования Хеллоуина.
Она объяснила, что, несмотря на пережитую Болдуином недавно трагедию на съемках, праздник пришлось устроить для детей. Хилария Болдуин рассказала:
Родительство в этот период — сложный опыт, мягко говоря. Сегодня мы устроили им праздник. Костюмы подготовили в последний момент. Получилась немного солянка... но они были так счастливы, и это растопило мое материнское сердце.
Болдуин для праздника нарядился существом из популярной детской книги «Там, где живут чудовища». Хилария выбрала костюм ведьмы-паучихи.
Ранее Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Ржавчина» после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. «Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — рассказал Болдуин репортерам-папарацци, которые настигли актера в штате Вермонт.
22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна американский актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Болдуин также случайно ранил режиссера Джоэл Соуса, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Позже сообщили, что Соусу выписали из больницы.