74-летняя Варлей играет тетю из Парижа: первые фото в образе

В Санкт-Петербурге стартовали съемки комедийной мелодрамы «Тетя Люси» для телеканала «Россия 1».
На площадке проекта собрался уникальный актерский состав: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова и Сергей Рост.
По сюжету сериала, энергичная пенсионерка Людмила Ренье (Варлей) продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию. Из близких у нее остались лишь две племянницы: Ольга (Банщикова) и Вероника (Тина Тарусина).
Тетя Люся (или Люси — на французский манер) появляется в жизни сестер именно тогда, когда жизнь героинь катится под откос: Ольга пытается спасти свой брак, а Вероника потеряла престижную работу и увязла в кредитах. Она бросается решать проблемы родственниц, однако вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.
Режиссером сериала «Тетя Люси» стал Анарио Мамедов, ранее снявший сериалы «Призрак» с Павлом Прилучным и «Тонкие материи» с Анастасией Талызиной.
Дата выхода «Тети Люси» в эфир пока не называется.
Наталья Варлей получила широкую известность и статус звезды советского кино благодаря роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Она снималась также в фильмах «Семь невест ефрейтора Збруева», «Мой папа — идеалист», «Не хочу быть взрослым». Последний на сегодняшний день фильм с ее участием — «Волкодав из рода Серых псов» — вышел в 2006 году.