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28 октября 2021, фоторепортажСъемки

15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото

Таисия Маслякова стала ведущей игры вместе с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В эфире «Первого канала» покажут выступление лучших детских команд КВН со всей России. 

Условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: «Приветствие» (после которого отсеивается часть команд) и «Сказка». 

Выступления команд будет оценивать жюри, в которое вошли Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлия Гаврилина и Вадим Галыгин.

Ведущими проекта стали Таисия Маслякова и капитан команды КВН Высшей лиги «МегА» Степан Лукин.

В первом четвертьфинале в бою за звание веселых и находчивых сойдутся «Дети Басты» из Ростова-на-Дону, «Ровесник» из Кронштадта, «Карусель» из Тынды и «Дабл Трабл» из Перми.

В полуфинал выйдут 12 команд, в финал – только три, и лишь одна сможет назвать себя чемпионом шоу талантов «Детский КВН». Премьера состоится 31 октября на «Первом канале» в 14:00.

Детский КВН
2021/Россияигровоеразвлекательноеюмористическоедетское

Напомним, телепередача КВН впервые вышла в эфир в 1961 году. Закрытый в связи с ужесточением цензуры в 1971 году КВН возродился пятнадцать лет спустя, место ведущего единолично занял Александр Масляков. В 1990-е годы шоу «Клуба Веселых и Находчивых» стало одной из самых популярных передач на российском телевидении. 

В 1999 году сын Александра Маслякова Александр Масляков-мл. начал вести программу «Планета КВН», в 2003 году — «Премьер-лигу КВН». Также вел «Первую лигу КВН» и шоу «Вне игры». Таисия Маслякова – дочь Маслякова-мл. и журналистки Ангелины Масляковой.

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