Бородина примерила образ Муравьевой из фильма «Карнавал»

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В новом выпуске шоу «Ледниковый период» Ксения Бородина примерит образ героини Ирины Муравьевой из фильма «Карнавал». Таким образом телезвезда решила обыграть неидеальную технику катания и посмеяться над собой.

Как и героиня Нина Соломатина, которой по сюжету фильма пришлось заменять медведя на роликах, Бородина падала и дурачилась на льду весь номер.

Выставляя оценки Бородиной и Соловьеву, Максим Траньков заявил:

Вот с этой программы вам и надо было начинать и заявляться как пара!

7.6 Карнавал 1981 / СССР 12+ комедия мюзикл Моя оценка Хочу посмотреть

Новый сезон шоу «Ледниковый период», в рамках которого звезды театра, кино, телевидения, спорта, эстрады в парах с профессиональными фигуристами осваивают азы танцев на льду, стартовало в октябре.