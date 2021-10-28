Бородина примерила образ Муравьевой из фильма «Карнавал»

В новом выпуске шоу «Ледниковый период» Ксения Бородина примерит образ героини Ирины Муравьевой из фильма «Карнавал». Таким образом телезвезда решила обыграть неидеальную технику катания и посмеяться над собой.
Как и героиня Нина Соломатина, которой по сюжету фильма пришлось заменять медведя на роликах, Бородина падала и дурачилась на льду весь номер.
Выставляя оценки Бородиной и Соловьеву, Максим Траньков заявил:
Вот с этой программы вам и надо было начинать и заявляться как пара!
Новый сезон шоу «Ледниковый период», в рамках которого звезды театра, кино, телевидения, спорта, эстрады в парах с профессиональными фигуристами осваивают азы танцев на льду, стартовало в октябре.
Пятый выпуск, посвященный отечественному кино, выйдет в эфир 30 октября в 17:40. В жюри — Леонид Ярмольник, Николай Цискаридзе, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.