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27 октября 2021, новость

Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»

Участники первого выпуска — Николай Басков и Александр Ревва
Максим Галкин

Максим Галкин будет вести новое игровое шоу с участием знаменитостей «Блеф». Премьера состоится на видеосервисе Premier 28 октября.

По правилам проекта две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого — отгадать, правда это или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выигрывает тот, кто наберет больше баллов.

Новость
Басков стал ведущим легендарного шоу
К вранью я отношусь негативно, но шоу «Блеф» — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Даже я, зная этих людей, часто не понимал, правда история или ложь.
Максим Галкин

Первыми гостями Максима Галкина станут шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков.

Напомним, что шоу в похожем формате выпускалось на российском телевидении под названием «Блеф-клуб». Передача стала долгожителем на ТВ и выходила в течение 14 лет (с 1991 по 2007 годы) сначала на петербургском Пятом канале, затем на «Культуре».

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