Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»

Максим Галкин будет вести новое игровое шоу с участием знаменитостей «Блеф». Премьера состоится на видеосервисе Premier 28 октября.
По правилам проекта две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого — отгадать, правда это или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выигрывает тот, кто наберет больше баллов.
К вранью я отношусь негативно, но шоу «Блеф» — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Даже я, зная этих людей, часто не понимал, правда история или ложь.
Первыми гостями Максима Галкина станут шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков.
Напомним, что шоу в похожем формате выпускалось на российском телевидении под названием «Блеф-клуб». Передача стала долгожителем на ТВ и выходила в течение 14 лет (с 1991 по 2007 годы) сначала на петербургском Пятом канале, затем на «Культуре».