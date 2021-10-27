Матвеев поддержал Боярскую на премьере ее нового сериала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /ТАСС/. Премьера многосерийной исторической драмы режиссера Александра Котта «Седьмая симфония», рассказывающей об истории исполнения легендарного произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, прошла во вторник на киностудии «Ленфильм».
Картину, которую покажет телеканал «Россия», в Петербурге представили участники творческой команды, работавшей над проектом, в том числе актеры Алексей Гуськов и Елизавета Боярская, посетившая мероприятие вместе с мужем Максимом Матвеевым.
Продюсер Александр Роднянский отметил, что основная идея картины — взгляд через разные судьбы на ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих обстоятельствах, — принадлежала Алексею Гуськову, исполнившему роль дирижера Карла Элиасберга.
По мнению Гуськова, создание этого фильма — это во многом восстановление справедливости, «потому что эти люди заслуживают гораздо большей памяти, чем она существует о них».
Эта история прежде всего рассказывает о вроде бы привычных нам вещах, о «насмотренных» вещах, о периоде истории, которым мы гордимся, но <…> настолько личностно, через судьбу оркестрантов — они все настолько разные, что каждый может узнать себя.
По сюжету, когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Перед лейтенантом госбезопасности Анатолием Серегиным (Алексей Кравченко) поставлена задача найти и доставить в Дом радио столько музыкантов, сколько необходимо, чтобы концерт состоялся.
Главные роли в сериале также исполнили Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович.
О Седьмой симфонии
Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича — одна из величайших партитур XX века, прославляющая подвиг народа в Великой Отечественной войне. Работу над этим произведением композитор начал в Ленинграде в первые месяцы войны. Его премьера в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии — этот факт увековечен мемориальной доской на здании. Концерт стал одним из символов мужества и несломленной воли защитников города.
В годы войны нынешний филармонический оркестр назывался оркестром Ленинградского радиокомитета. В период блокады страдавшие от истощения и дистрофии музыканты дали около 240 студийных и филармонических концертов. Для блокадной премьеры Седьмой симфонии, где требовался большой оркестр, специальным распоряжением военного командования были отозваны музыканты с передовой — это событие имело огромное мобилизующее значение как ответ на намерение врага штурмовать город.