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27 октября 2021, новость

Орейро отреагировала на вручение ей российского паспорта

Ранее Владимир Путин присвоил гражданство РФ звезде «Дикого ангела» и ее сыну
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27
фотографий
27
фотографий

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поблагодарила жителей России за присвоение ей гражданства страны. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче.
Наталия Орейро

Ранее президент России Владимир Путин присвоил актрисе гражданство РФ. Кроме того, российский паспорт получил сын артистки — 9-летний Мерлин Атауальпа.

Впервые звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Документы она подала летом 2020 года.

После этого продюсер Иосиф Пригожин объяснял, почему уругвайская актриса решила получить российский паспорт — по его мнению, ее могло привлечь более мягкое налогообложение и сентиментальность россиян.

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Natalia Oreiro
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