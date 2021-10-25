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25 октября 2021, новость

26 процентов россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»

ВЦИОМ провел исследование, посвященное корейскому хиту сервиса Netflix
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

26% россиян, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его (это 32-46% среди граждан старшего поколения), передает ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос.

Скорее не поддерживают запрет 29% респондентов — 41-53% среди молодежи.

Новость
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала

40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, считают вполне возможным, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни у зрителей, маловероятным такой расклад считают 57% (70-74% среди молодежи).

При этом слышали о сериале 47% россиян, а хорошо знакомы с фильмом 8% респондентов. 13% осведомлены о сюжете в общих чертах, а 26% знают только название. 53% респондентов о сериале не слышали.

Те, кто знает о сюжете «Игры в кальмара», его тему описывают так: игра на выживание (20%), сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), смертельная игра ради денег (12%).

По сюжету «Игры в кальмара», погрязшие в долгах люди соглашаются на жестокую игру на выживание, победитель которой получит огромный денежный приз. Участники проходят через «смертельные» версии популярных в Корее детских игр, проигравших убивают.

«Игра в кальмара» и другие сериалы про игры на выживание
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