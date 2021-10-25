26 процентов россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

26% россиян, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его (это 32-46% среди граждан старшего поколения), передает ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос.

Скорее не поддерживают запрет 29% респондентов — 41-53% среди молодежи.

40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, считают вполне возможным, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни у зрителей, маловероятным такой расклад считают 57% (70-74% среди молодежи).

При этом слышали о сериале 47% россиян, а хорошо знакомы с фильмом 8% респондентов. 13% осведомлены о сюжете в общих чертах, а 26% знают только название. 53% респондентов о сериале не слышали.

Те, кто знает о сюжете «Игры в кальмара», его тему описывают так: игра на выживание (20%), сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), смертельная игра ради денег (12%).