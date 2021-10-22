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22 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица и Курцын стали лицами телеканала

Актеры посетили презентацию нового сезона на «TV1000 Русское Кино»
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фотография
31
фотография
31
фотография

21 октября в Москве состоялась презентация нового сезона канала «TV1000 Русское Кино», на которой выступили российские актеры — Екатерина Шпица и Роман Курцын, — по результатам зрительского голосования ставшие лицами телеканала.

В ходе public talk, который провел продюсер и сценарист Александр Цыпкин, актеры поделились впечатлениями от съемок в рекламной кампании.

Новость
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Мне нравится смотреть фильмы именно по телевизору. Я чувствую единение с людьми, которые так же вечером садятся за просмотр кино. <...> И я очень рада стать лицом «TV1000 Русское Кино». Этот телеканал транслирует взгляды, которые мне близки. 
Екатерина Шпица

Также презентацию посетили Ирина Безрукова, Светлана Камынина, Алика Смехова, Михаил Тройник, Анна Цуканова-Котт, Михаил Горевой, Мария Андреева, Маргарита Аброськина, Анна Слю, Алексей Филимонов, Алена Чехова, DJ ГрувНаталья Швец, Валерия Кожевникова и другие.

Завершился вечер концертом известной актрисы, блогера и музыканта Ирины Горбачевой (фильмы «Аритмия», «Огонь»; сериал «Чики»).

Шпица и Курцын не только появятся в креативных медиакампаниях бренда, но также фильмы с их участием будут показаны на «TV1000 Русское Кино» в новом телесезоне. В их числе: «Пятница», «Метро», «Экипаж», «День города», «Все или ничего», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Любовь и монстры», «Самый Новый год!», «Успех», «Я худею», «(Не)идеальный мужчина», «Семь ужинов».

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