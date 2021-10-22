Шпица и Курцын стали лицами телеканала

Мне нравится смотреть фильмы именно по телевизору. Я чувствую единение с людьми, которые так же вечером садятся за просмотр кино. <...> И я очень рада стать лицом «TV1000 Русское Кино». Этот телеканал транслирует взгляды, которые мне близки.