Шпица, Петров, Безрукова на фестивале кино

В центральной номинации — «Документальный короткометражный фильм» — наградой был отмечен фильм о приложении для оказания поддержки пожилым людям. Это трогательная история, где среди прочих известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева навещает свою подопечную в родной деревне Разметелево.

На открытии фестиваля состоялся предпремьерный показ инклюзивного художественного фильма «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова, наиболее известного по роли в сериале «Реальные пацаны». Среди других звезд, которые приняли участие в съемках картины, – Максим Виторган, Константин Хабенский, Виктор и Иван Добронравовы. Это первый в России художественный фильм, где играют непрофессиональные актеры с инвалидностью и особенностями развития – дети из пермского лагеря Новый город «Дружный».