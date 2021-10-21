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21 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Петров, Безрукова на фестивале кино

Международный фестиваль-форум социального кино «Лампа» впервые состоялся в Москве
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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В Москве завершился фестиваль социального кино «Лампа». Гостями и участниками мероприятия стали Александр Петров, Юра Борисов, Виктор Добронравов, Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Алена Свиридова, иеромонах Фотий, Яна Поплавская, которая также является председателем жюри кинофестиваля, и многие другие. 

В центральной номинации — «Документальный короткометражный фильм» — наградой был отмечен фильм о приложении для оказания поддержки пожилым людям. Это трогательная история, где среди прочих известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева навещает свою подопечную в родной деревне Разметелево.

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Одной из самых необычных номинаций стал «Социальный музыкальный клип»: награду получил клип «Маяки» группы IOWA – экологический манифест, призывающий бережно относиться к природе.

На открытии фестиваля состоялся предпремьерный показ инклюзивного художественного фильма «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова, наиболее известного по роли в сериале «Реальные пацаны». Среди других звезд, которые приняли участие в съемках картины, – Максим Виторган, Константин Хабенский, Виктор и Иван Добронравовы. Это первый в России художественный фильм, где играют непрофессиональные актеры с инвалидностью и особенностями развития – дети из пермского лагеря Новый город «Дружный».

Фестиваль «Лампа» был проведен при участии Агентства креативных индустрий, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

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