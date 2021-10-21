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21 октября 2021, новость

Джоли и команда «Вечных» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Звезды пропустили церемонию вручения премии журнала из-за контакта с зараженным
Анджелина Джоли | Источник: Rex / Fotodom.ru

Звезды фильма «Вечные» Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Ридлофф не смогли посетить церемонию вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood 19 октября из-за того, что контактировали с коронавирусным больным. Об этом редактор Нина Гарсиа рассказала во время мероприятия.

Всех актрис должны были наградить. Слова Гарсиа цитирует The Hollywood Reporter:

Новость
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Эти супергероини теперь на изоляции.

Джоли, Чан, Ридлофф и Хайек за день до этого посещали звездную премьеру нового фильма киностудии Marvel «Вечные». Как уточнили в корпорации Disney, тесты всех актрис на коронавирус оказались отрицательными, но в целях безопасности они все равно остались дома.

«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на «Оскаре 2021» лучшим режиссером. Картина рассказывает о бессмертных супергероях Вечных, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.

В российский прокат «Вечные» выйдут 4 ноября с ограничением 18+: в фильме появится ЛГБТ-персонаж.

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