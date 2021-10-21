Джейсон Момоа признался, что лишился ребер на съемках «Аквамена»

Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. У меня грыжа, у меня не хватает ребер. Досталось мне!

Актер заверил зрителей, что кино им понравится, а травмы его не пугают. «Я люблю свою работу, иногда чересчур перевозбуждаюсь. Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой», — посмеялся 42-летний Момоа.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Примечательно, что впервые Аквамена Джейсон Момоа сыграл за два года до этого: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, а после вернулся к этой роли в «Лиге справедливости» 2017 года.