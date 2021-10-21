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21 октября 2021, новость

Джейсон Момоа признался, что лишился ребер на съемках «Аквамена»

42-летний актер назвал себя «стареющим супергероем»
Джейсон Момоа | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джейсон Момоа в беседе с журналисткой Эллен ДеДженерес рассказал о травмах, полученных на съемках новой экранизации комиксов DC — фильма «Аквамен: Потерянное королевство».

Момоа отметил, что стареет, и это повышает вероятность получения травм.

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Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. У меня грыжа, у меня не хватает ребер. Досталось мне!
Джейсон Момоа

Актер заверил зрителей, что кино им понравится, а травмы его не пугают. «Я люблю свою работу, иногда чересчур перевозбуждаюсь. Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой», — посмеялся 42-летний Момоа.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Примечательно, что впервые Аквамена Джейсон Момоа сыграл за два года до этого: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, а после вернулся к этой роли в «Лиге справедливости» 2017 года.

Выход ленты «Аквамен: Потерянное королевство» запланирован на 16 декабря 2022 года.

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