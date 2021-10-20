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20 октября 2021, новость

Звезда «Хэллоуина» заявила, что не любит хорроры

Джейми Ли Кертис, тем не менее, признала, что в фильмах ужасов «что-то есть»
Джейми Ли Кертис в фильме «Хэллоуин»

Звезда фильмов франшизы «Хэллоуин» про Майкла Майерса Джейми Ли Кертис в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не любит смотреть хорроры, потому что ее и так пугает происходящее в мире.

Скажу так: сама я не люблю испытывать чувство страха. Меня и так пугает то, что происходит сейчас в мире, так что я не нуждаюсь в фильмах, вызывающих ужас. Тем не менее, истории о призраках, как мы знаем, рассказываются с давних времен.
Джейми Ли Кертис
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По мнению Кертис, люди смотрят фильмы ужасов, чтобы испытать «всеобщее» чувство страха. Актриса также считает, что хорроры что-то высвобождают в зрителе.

«Мне кажется, людям нравится испытывать страх и делать это сообща. Ведь хорроры существуют уже довольно долгое время. И они что-то высвобождают в тебе. Не знаю, что именно, поскольку сама я, повторюсь, не очень люблю фильмы ужасов, но в них, очевидно, что-то есть», — резюмировала Кертис.

В то же время ее коллега Джуди Грир выразила мнение, что фильмы ужасов помогают зрителям «уйти от личных проблем», отвлекая их от реальности.

Новая часть франшизы про Майкла Майерса — фильм «Хэллоуин убивает» — выйдет в российский прокат 21 октября.

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