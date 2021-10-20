Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»

Виктор Евграфов в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка»

Заслуженный артист России Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советской киносерии о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, умер на 74-м году жизни.

Об этом сообщает в социальных сетях киностудия «Самарафильм». Сотрудник студии пересказал последний разговор с артистом:

Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны»… «Выздоравливайте, Виктор Иванович!» «Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…»

По предварительным данным, у Евграфова оторвался тромб. Его похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров».

В 1980 году Евграфов снялся в двух сериях советского «Шерлока» — «Смертельная схватка» и «Охота на тигра». Озвучил его персонажа Олег Даль.