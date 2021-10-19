Мэл Гибсон снимется в приквеле «Джона Уика»

Голливудский актер Мэл Гибсон сыграет главную роль в приквеле боевика «Джон Уик» под названием «Континенталь». Об этом сообщает Variety.
В новой картине будет рассказываться о членах преступных кланов и убийцах, скрывающихся от правосудия в сети отелей. Сериал будет состоять их трех эпизодов.
В центре сюжета окажется молодой Уинстон Скотт (актер Иэн МакШейн), владелец сети гостиниц «Континенталь», расположенных по всему миру и служащих нейтральной территорией для представителей криминального мира. Мэл Гибсон сыграет нового героя по имени Кормак. Другие подробности о его роли не сообщаются.
Известно, что над сценарием будут работать Грег Кулидж и Кирк Уорд, ранее сотрудничавшие на съемках «Уэйна».
В настоящее время снимается четвертый фильм про Джона Уика. Он должен появиться в кинотеатрах 27 мая 2022 года.