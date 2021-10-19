Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Примечательно, что Анджелину Джоли на премьере поддержали дети: Мэддкос, Нокс, Вивьен, Захара и Шайло. Не одна на мероприятии появилась и Сальма Хайек: вместе с актрисой фотографам позировала 14-летняя дочь Валентина Палома Пино.

Также премьеру посетили Тайка Вайтити с возлюбленной Ритой Орой, Малин Акерман и многие другие.

Вечные 2021 / США 18+ драма боевик фантастика фэнтези Хочу посмотреть

«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на «Оскаре 2021» лучшим режиссером. Картина рассказывает о бессмертных супергероях Вечных, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.