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19 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми

Актриса представила супергеройский фильм со своим участием
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера супергеройского фильма Marvel «Вечные». По красной дорожке прошли исполнившие главные роли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Лия МакХью, Кумэйл Нанджиани, а также режиссер картины Хлоя Чжао

Примечательно, что Анджелину Джоли на премьере поддержали дети: Мэддкос, Нокс, Вивьен, Захара и Шайло. Не одна на мероприятии появилась и Сальма Хайек: вместе с актрисой фотографам позировала 14-летняя дочь Валентина Палома Пино. 

Также премьеру посетили Тайка Вайтити с возлюбленной Ритой Орой, Малин Акерман и многие другие.

Вечные
2021/США18+драмабоевикфантастикафэнтези

«Вечные» — предстоящий американский художественный фильм Хлои Чжао, признанной на «Оскаре 2021» лучшим режиссером. Картина рассказывает о бессмертных супергероях Вечных, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты. Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.

В российский прокат «Вечные» выйдут 4 ноября с ограничением 18+: в фильме появится ЛГБТ-персонаж.

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