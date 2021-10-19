Бузова заявила о пропавшем голосе

Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что у нее пропал голос. На серьезные проблемы со связками она пожаловалась в инстаграме в преддверии «важного концерта».

Звезда лишилась голоса за несколько дней до мероприятия.

По ее словам, с ней уже случалось такое дважды в жизни. Обычно это происходит из-за стресса, написала Бузова в сообщении в социальной сети. Артистка дала самой себе рекомендации:

Не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать. Ольга Бузова

Врач также запретил Бузовой разговаривать в ближайшие два-три дня. Певица рассказала, что ей пришлось перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки.