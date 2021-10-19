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19 октября 2021, новость

На звезду «Великолепного века» подали в суд

Бурака Озчивита обвиняют в агрессивном поведении на площадке
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» оказался в центре крупного скандала. На Бурака Озчивита подали в суд за агрессивное поведение на съемочной площадке.

Как утверждают члены съемочной группы сериала «Основание Осман», актер оскорбил нескольких коллег и постоянно устраивал скандалы. Сам Озчивит с этим не согласен и свою вину отрицает. Слова артиста передает турецкий телеканал NTV:

Это правда, что обстановка была напряженной, но я никогда не произносил бранных слов или оскорблений. Любой, кто меня близко знает, понимает, что я не тот человек, который может так поступить.
Бурак Озчивит

Сейчас в отношении Бурака Озчивита возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут допрошены все члены съемочной группы для предоставления доказательств оскорблений со стороны актера.

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
Моя оценка

«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. Шоу также транслировалось в России. Драма рассказывает о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Главные роли в сериале, помимо Озчивита, исполняли Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Окан Ялабык.

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