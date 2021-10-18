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18 октября 2021, фоторепортажСъемки

Павел Деревянко «отрастил живот» ради съемок

Актер работает над новым сезоном сериала «Дылды»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Анапе стартовали съемки третьего сезона хита СТС и компании Art Pictures Vision «Дылды». В новых сериях исполнивший главную роль Павел Деревянко предстанет перед зрителями в неожиданном облике.

По сюжету, некогда уверенный в себе и амбициозный тренер Михаил Ковалев не справляется с жизненными трудностями и изрядно набирает вес.

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Для этой роли Павлу Деревянко было необходимо поправиться на четыре размера, и он прибегнул к помощи специального костюма. На первых фото со съемок бросается в глаза округлившийся живот обычно спортивного и подтянутого актера.

Вернуться в строй герою помогают психотерапевт Лев (Максим Лагашкин) и работа с женской командой по пляжному волейболу. Однако начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

Перед съемками она вместе с другими актрисами сериала, в число которых вошли также Полина Ауг и Дарья Урсуляк, занималась с тренером, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года Еленой Зарубиной.

У нас был режим экспресс-подготовки, когда за короткий срок нужно овладеть главными приемами. Елена Михайловна оказалась потрясающим тренером! Она научила меня играть с учетом моей особенности, ведь я левша.
Полина Ауг

Дата выхода новых эпизодов сериала «Дылды» в эфир пока не сообщается.

7.2
Дылды
2019/Россия16+комедияспорт
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