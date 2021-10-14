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14 октября 2021, фоторепортажСъемки

Милохин появится в «Ледниковом периоде» в образе Джокера

Смотрите на новые перевоплощения участников популярного телешоу в нашем фоторепортаже

Новый выпуск шоу «Первого канала» «Ледниковый период», в котором звезды выходят на лед в паре с профессиональными фигуристами, будет посвящен мировому кинематографу.

Участники выбрали для выступлений образы известных киногероев и будут кататься под музыку из фильмов. Так, Роман Костомаров и актриса Анна Старшенбаум переоденутся в красные комбинезоны грабителей из сериала «Бумажный дом». Агата Муцениеце и Александр Энберт в лучших традициях золотой эпохи Голливуда исполнят романтический номер по мотивам «Моей прекрасной леди». Гела Месхи и Яна Хохлова покажут страстное танго из «Запаха женщины», а Никита Пресняков станет Битлджусом из одноименной ленты Тима Бертона. 

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Но самое яркое перевоплощение продемонстрируют Даня Милохин и чемпионка мира Евгения Медведева, которые переоденутся в Джокера и его подружку Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Ставший временным членом жюри шоу Тимур Родригез обратится к Милохину:

Даня, поздравляю с тем, что ты попал к очень хорошим людям! Проект обогатит тебя как артиста. Расти не как блогер, а как человек!
Тимур Родригез
6.9
Отряд самоубийц
2016/США16+комедиябоевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

А вот выступление Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева, выбравших образы из фильма «Армагеддон», вызовет неоднозначную реакцию Татьяны Тарасовой, которая отметит, что «из каждой хорошей вещи можно сделать плохую».

Третий выпуск «Ледникового периода» выйдет в эфир 16 октября, в 17:30.

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