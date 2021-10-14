Бузова заявила, что снялась в Голливуде

Ольга Бузова | Источник: Алексей Молчановский

Звезда реалити-шоу, телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram о том, что освоила новые для себя сферы.

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Так, она получила корону на конкурсе красоты в Турции. «Вчера в Белеке состоялся ежегодный фестиваль Miss International, где меня наградили специальной наградой — Miss Universe Beauty Euroasia», — похвасталась она.

Кроме того, по словам звезды, она стала актрисой голливудского кино. «Но главным событием лично для меня стало другое. Я снялась в голливудском фильме», — сказала она, пообещав рассказать подробности позже.