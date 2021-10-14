Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
14 октября 2021, новость

Бузова заявила, что снялась в Голливуде

Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Ольга Бузова | Источник: Алексей Молчановский

Звезда реалити-шоу, телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram о том, что освоила новые для себя сферы.

Новость
Бузову позвали замуж во время телешоу

Так, она получила корону на конкурсе красоты в Турции. «Вчера в Белеке состоялся ежегодный фестиваль Miss International, где меня наградили специальной наградой — Miss Universe Beauty Euroasia», — похвасталась она.

Кроме того, по словам звезды, она стала актрисой голливудского кино. «Но главным событием лично для меня стало другое. Я снялась в голливудском фильме», — сказала она, пообещав рассказать подробности позже.

Ранее сообщалось, что Бузовой сделали предложение в эфире белорусского шоу «X-фактор». Кроме того, недавно она также стала ведущей кулинарного шоу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Бузова
Бузову позвали замуж во время телешоу
Бородина высказалась о сравнениях с Бузовой
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Бузова стала участницей вокального шоу
Дава потребовал фонтан шампанского от основателя «Дома 2»
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц
Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
Орлова рассказала о конфликте с Бузовой из-за «Дома 2» и Давы
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе
СМИ: МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Бузову довели до слез в прямом эфире
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Бузова сыграет саму себя в спектакле про Сталина
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома 2»
Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»
ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Создатель «Дома 2» назвал сроки закрытия перезапуска проекта
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
СМИ: «Дом 2» вернется в эфир
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу
Участников «Дома 2» заставили выселиться с площадки
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания
Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Стали известны причины закрытия «Дома 2»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Названы победители «Ледникового периода»
Бузова и Бородина расплакались, объявляя о закрытии «Дома 2»
Новые трейлеры
Отец Сергий
Трейлер
Черный телефон
Дублированный трейлер
Своя война
Трейлер
Один дома
Трейлер (англ.)
Психиатр по соседству
Трейлер (дубл.)
Крик
Трейлер (англ.)
Везет
Трейлер
Нарко: Мексика
Трейлер (исп.с рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Старые «корейцы» и «европейцы» растут в цене быстрее «японцев» Статистика продаж кроссоверов с пробегом вскрыла любопытные тенденции: японские модели дорожают значительно медленнее конкурентов
Дети
Российский подросток сбежал из дома и три дня жил в торговом центре Ребенка искали трое суток
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь