Бузова заявила, что снялась в Голливуде

Звезда реалити-шоу, телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram о том, что освоила новые для себя сферы.
Так, она получила корону на конкурсе красоты в Турции. «Вчера в Белеке состоялся ежегодный фестиваль Miss International, где меня наградили специальной наградой — Miss Universe Beauty Euroasia», — похвасталась она.
Кроме того, по словам звезды, она стала актрисой голливудского кино. «Но главным событием лично для меня стало другое. Я снялась в голливудском фильме», — сказала она, пообещав рассказать подробности позже.
Ранее сообщалось, что Бузовой сделали предложение в эфире белорусского шоу «X-фактор». Кроме того, недавно она также стала ведущей кулинарного шоу.