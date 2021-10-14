Исполнитель роли Супермена не оценил новую ориентацию героя

Бывший исполнитель роли Супермена Дин Кэйн обвинил компанию DC Comics в повторении за большинством после «каминг-аута» Супермена из новых комиксов.
Кэйн, игравший Кларка Кента в американском телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», отметил, что бисексуальный Супермен был бы смелым шагом 20 лет назад.
Артиста цитирует «Би-би-си»:
Не думаю, что это дерзко, смело или так уж ново. Смело было бы нарисовать его борющимся за права геев в Иране.
Также актер предлагает нарисовать Супермена борющимся за права афганских женщин учиться и работать. «В мире сейчас много настоящего зла, коррупции, злоупотребления властью. Я бы посмотрел, как герой борется с этим», — сказал Дин Кэйн.
В новом выпуске комиксов сын оригинального супергероя Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лэйн будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой. Этот роман, по задумке авторов, поможет Джону Кенту справиться с депрессией из-за необходимости постоянно спасать мир. Согласно пресс-релизу, история разворачивается в основной сюжетной линии Вселенной DC. Кроме того, Супермен будет противостоять депортации беженцев.