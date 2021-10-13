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13 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге

Звезды посетили международный смотр дебютного кино в Новой Голландии
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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В Санкт-Петербурге состоялся II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Гостями церемонии закрытия стали Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили, Александр Кузнецов, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Матильда Шнурова, Роман Абрамович, Александр Роднянский, Сергей Капков, Кантемир Балагов и многие другие.

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В рамках смотра прошли показы фильмов конкурсной программы, а также работ членов жюри и лент, вошедших в пять внеконкурсных программ. Победителей фестиваля выбрало международное жюри. 

Победу в основном конкурсе и Гран-при (15 000 евро) получили авторы швейцарской драмы «Девушка и паук» Рамон Цюрхер и Сильван Цюрхер, приза жюри (10 000 евро) удостоился Мерави Герима за картину «Пятна». Лучшими короткометражными фильмами признали «В поисках Алины» Рокхайи Марьеме Бальде, «Двухсотлетие» Пабло Альвареса-Месы и «Чувства летающих» Данилы Липатова.

По решению национального жюри лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоился «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.

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