Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге

Дождь и поцелуи: звезды на первых премьерах «Кинотавра 2021»

В рамках смотра прошли показы фильмов конкурсной программы, а также работ членов жюри и лент, вошедших в пять внеконкурсных программ. Победителей фестиваля выбрало международное жюри.