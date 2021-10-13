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13 октября 2021, новость

Звезда Comedy Woman оценила вероятность возвращения шоу на ТВ

Екатерина Варнава призналась, что артистки не ожидали закрытия проекта
Екатерина Варнава | Источник: Legion-Media.ru

Бывшая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о том, как узнала о закрытии проекта. В интервью для шоу «Скажи Гордеевой» она также оценила вероятность того, что программа вернется на ТВ.

Варнава рассказала, что новость о закрытии проекта участникам сообщили продюсеры Comedy Woman. Она отметила, что актрисы ожидали услышать, что съемки будут приостановлены, и не думали, что проект закроют. «Думали, что скорее всего нам сейчас скажут: "Это было сделано хуже, чем обычно. Девочки, соберитесь"», — призналась артистка. Однако продюсеры сообщили, что Comedy Woman прекращает существование, так как шоу изжило себя и «исписалось».

С тех пор вопрос о воссоединении остается открытым и периодически поднимается, пояснила Варнава.

Новость
Бывшая участница Comedy Woman раскрыла закулисье шоу
Изначально прозвучало очень громко, что Comedy Woman заканчивает свое существование. Конечно, мне так казалось, что мы просто сейчас делаем длительный перерыв, все соскучатся, все вернется на круги своя. У нас было уже несколько таких этапов, когда мы останавливались.
Екатерина Варнава

«Я думаю, что, возможно, произойдут какие-то перемены, потому что мы действительно очень скучаем. Это, наверное, самое основное», — ответила Варнава на вопрос о том, обсуждают ли сегодня возвращение проекта.

Ранее другая участница Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о возможных причинах закрытия проекта. Юмористка предположила, что шоу перестало приносить деньги.

Comedy Woman — юмористическое шоу телеканала ТНТ, выходившее с ноября 2008 года. Основу проекта составили бывшие участницы клубов КВН. В разное время в программе участвовали Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Александр Гудков, Марина Кравец, Елена Борщева и Дмитрий Хрусталев.

6.5
Comedy Woman
2009/Россия16+юмористическое
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