Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 октября 2021, новость

Опубликован первый трейлер перезапуска фильма «Один дома»

В новом фильме в роли антагонистов выступит семейная пара

Платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска знаменитой семейной комедии «Один дома». Ролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios.

Во время загрузки произошла ошибка.

Картина получила название Home Sweet Home Alone, в русской локализации — «Один дома». Отмечается, что шестая по счету лента франшизы станет перезапуском оригинального фильма 1990 года выпуска.

Новость
«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие

Главную роль в ремейке исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по «Кролику Джоджо»: его герой Макс Мерсер остался один дома, пока семья улетела на зимние каникулы в Японию. В роли антагонистов выступит семейная пара, которая попытается украсть дорогостоящую фамильную реликвию. Мальчику предстоит защитить семейный дом от грабителей и не дать им забрать ценную вещь.

Режиссером картины выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Дэн Мазер, известный по работе над такими комедийными проектами, как «Дедушка легкого поведения», «Борат», «Али Джи шоу» и другими. Премьера фильма назначена на 12 ноября 2021 года.

Напомним, «Один дома» вышел на экраны в 1990 году и собрал в прокате $476,7 млн. В оригинальном фильме мальчика Кевина случайно забывают дома в канун Рождества, когда вся его большая семья уезжает на каникулы. В ожидании их возвращения главный герой должен защитить дом от пары незадачливых грабителей. Вторая часть комедии, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», тоже прошла с большим успехом. В обеих картинах главную роль исполнял Маколей Калкин.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Один дома
Арчи Йейтс
Archie Yates
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
Кролик Джоджо
1 р.
Один дома
Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»
Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя
Шварценеггер и ДеВито снимутся в «Близнецах» 33 года спустя
Умер звезда «Полицейской академии»
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Басков стал ведущим легендарного шоу
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Перезапуск комедии «Один дома» получил дату премьеры
Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла
В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»
«Друзья» или Lost: продолжений каких сериалов вы хотите? Опрос
Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел
19-летняя звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе
Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 45
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Путин предложил ввести уроки кино в школах
Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2»
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Актриса из «Один дома 2» пожаловалась на одиночество
66-летняя мама Кевина из «Один дома» повторила знаменитую сцену
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Названа самая узнаваемая киноцитата
Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма
Новые трейлеры
Один дома
Трейлер (англ.)
Психиатр по соседству
Трейлер (дубл.)
Крик
Трейлер (англ.)
Везет
Трейлер
Нарко: Мексика
Трейлер (исп.с рус.суб.)
Код 355
Трейлер №2 (англ.)
Обитель зла: Раккун Сити
Дублированный трейлер
Летчик
Трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Житель Великобритании установил рекорд, посетив 51 паб за сутки В каждом из них он получил напиток
Популярные темы на «Детях»
Картинки 471
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Ребёнок боится музыкальных занятий 433
Апокалипсис, с известными параметрами 368
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь